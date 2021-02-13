لم يدرجه حتى الآن في قائمة اتصالاته…هل يتعمد الرئيس الأمريكي تجاهل نتنياهو؟ 

نفى البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعمد تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن في قائمة اتصالات هاتفية أجراها بايدن بقادة أجانب منذ توليه الرئاسة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين ردا على سؤال عن موعد المحادثة المحتمل "إنه (بايدن) يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو ... بوسعي أن أؤكد لكم أن ذلك سيحدث قريبا، لكن ليس لدي موعدا أو جدولا زمنيا محددا"، بحسب رويترز.

وعندما سُئلت هل كان يُقصد بتأخير الاتصال تجاهل نتنياهو ردت قائلة "ليس تجاهلا متعمدا، فرئيس الوزراء نتنياهو هو شخص يعرفه الرئيس (بايدن) منذ فترة"، مضيفة أن بايدن "يتطلع لإجراء المحادثة".

BIDEN/ISRAEL: Yesterday, Jen Psaki was asked when President Biden will speak to Israel’s PM: “The President looks forward to speaking with Prime Minister Netanyahu.” pic.twitter.com/GBY8qFs8U3 — Forbes (@Forbes) February 12, 2021

وكان ترامب، وسلفه باراك أوباما الذي شغل بايدن في إدارته منصب نائب الرئيس، اتصلا بنتنياهو خلال أيام من توليهما الرئاسة.

وكان غياب الاتصال المباشر بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني سببا في تكهنات في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما تشير بذلك إلى استيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو بسلف بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب.