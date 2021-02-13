سيئول..ارتفاع حجم الطرود بنسبة 21% في عام 2020 وسط جائحة كورونا

ارتفع حجم الطرود في كوريا الجنوبية بنسبة 21% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، مع لجوء المزيد من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت وسط جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد أظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، اليوم السبت أنه تم تسليم ما مجموعه 3.37 مليار طرد في البلاد من قبل 18 شركة لوجستية في عام 2020، متجاوزة 3 مليارات طرد لأول مرة.

وقالت الوزارة إن حجم الطرود تجاوز حاجز المليارين في 2016، وسجل نموا بنحو 10% في السنوات الثلاث بعد عام 2016.

ويُعزى ارتفاع حجم الطرود بشكل حاد في العام الماضي إلى تفضيل المستهلكين للقنوات الرقمية على المتاجر غير المتصلة بالإنترنت بعد ظهور فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، قفزت معاملات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 161.1 تريليون وون (144.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، مسجلة ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، منذ أن بدأت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية في تجميع البيانات في عام 2001.