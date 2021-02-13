أول رد من إيران على البيان الأوروبي بشأن وقف إنتاج اليورانيوم المعدني

رد وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، علی البيان المشترك، الذي أصدرته فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بشأن وقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها.

ودعا ظريف، الدول الأوروبية الثلاث لقراءة البند 36 من الاتفاق النووي ورسائل إيران العديدة"، مشيرا إلى "عدم التزام الدول الأوروبية الثلاث بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي".

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هل قرأ شركاؤنا الأوروبيون الثلاثة البند 36 من الاتفاق النووي والرسائل الإيرانية العديدة على هذا الأساس؟"، مضيفا: "بأي منطق يجب ان تلتزم إيران بوقف تلك الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها بعد عام كامل من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي ما زالت تقوم بانتهاكه؟".

وختم ظريف تغريدته بالتساؤل: "ماذا فعلت الدول الأوروبية الثلاث للوفاء بتعهداتها؟".

Have our E3 partners ever read para 36 of JCPOA & Iran's many letters on that basis? By what logic is the onus on IRAN to stop its remedial measures undertaken a full year after the US withdrew from—and continues to violate—the JCPOA? What have E3 done to fulfill their duties? — Javad Zarif (@JZarif) February 12, 2021

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أصدرت بيانا مشتركا، أمس الجمعة، دعت فيه إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرة أن "خروقات" إيران لتعهداتها ستؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية وبالتالي عرقلة تطبيق أهداف الاتفاق النووي.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء في تقرير سري، مساء الأربعاء الماضي، أن "إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية".

وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران "أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".