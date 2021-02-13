رغم بدء حملة التطعيم... روحاني يحذر الإيرانيين من موجة رابعة لفيروس "كورونا"

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، من موجة رابعة لكورونا قد تجتاح البلاد، مشيرا إلى أن "كل من يدخل البلاد يجب أن يمتثل تماما لقوانين الفحص والحجر الصحي".

وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على ضرورة "أن نكون حريصين على عدم الدخول في الموجة الرابعة والسيطرة على الوضع الراهن"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكر، أنه "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر. المبدأ هو عدم إعادة نمط الحياة إلى الماضي والاستمرار لمدة عام آخر على الأقل".

وأردف بالقول: "أمر آخر يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة استشراء للفيروس".

وأوضح روحاني، أنه "تم التأكيد مرة أخرى على أن الاهتمام بمن يفدون من الخارج إلى الداخل، خاصة الدول المصابة بفيروسات جديدة، يجب أن تستمر بمزيد من العناية والجهد"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يتم الإعلان عن التعاليم الصحية بشكل كامل وتكرارها من قبل الإذاعة والتلفزيون والصحف وشركات الطيران، ويجب أن تلتزم بها بالكامل، ويجب على كل من يدخل البلاد الامتثال الكامل لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه، لأن قضية حياة الملايين على المحك".

وبدأت إيران، يوم الثلاثاء الماضي، حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة الإيراني، في كلمة خلال مراسم انطلاق حملة التطعيم "نبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 635 مستشفى بإيران وبإشراف مباشر من الرئيس حسن روحاني".

من جهته، أعلن روحاني، في كلمة عبر الفيديو "بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا"، قائلا "أنا كنت من المتطوعين لتلقي اللقاح، لكن الظروف لا تسمح لي بذلك". وهنأ روحاني المواطنين ببدء حملة التطعيم ضد كورونا قائلا: "أهنئ الإيرانيين ببدء التطعيم ضد كورونا فهذا مبعث فخر واعتزاز لنا".