للمرة الأولى... طلاب سودانيون يشاركون في فعالية إسرائيلية

شارك طلاب سودانيون للمرة الأولى في فعالية طلابية إسرائيلية، مع طلاب من عدة دول عربية وإسلامية.

وبحسب موقع قناة i24 الإسرائيلية نظم طلاب إسرائيليون "قمة إسرائيل"، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم.

ويشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية، حسبما أوردت هيئة البث الرسمية في إسرائيل.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس شارك رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بخطاب وجهه للقمة الطلابية المنعقدة في إسرائيل.

وأكد البرهان خلال مخاطبته القمة الطلابية التي يشارك فيها طلاب سودانيون، على أهمية دور الشباب في بناء السودان قائلا إن بلاده تستشرف عهدا جديدا من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب.

ووفقا لـ i24 فقد شارك في قمة هذا العام، عدد من الشخصيات السياسية بينهم رئيسة جورجيا سالومي زورابيشيفيلي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورؤساء سابقون، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلماء وأساتذة جامعات، وأبرزهم المدير التنفيذي لشركة "موديرنا" صانعة لقاح كورونا، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان، ومديرين في وسائط التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الاول الماضي.