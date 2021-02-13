كورونا في إيران... الأوضاع "جيدة" بعد تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران عن الأوضاع الصحية لمتلقي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في البلاد.

ووصف المتحدث باسم اللجنة، علي رضا رئيسي، الأوضاع الصحي "بالجيدة"، مؤكدا عدم ظهور أعراض جانبية مهمة عليهم.

وقال رئيسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء: إننا "نشهد اليوم وتيرة انخفاض في وفيات كورونا في البلاد كنتيجة للاجراءات المتخذة والتزام التوصيات الصحية خلال الاسابيع الماضية".

ونوه إلى وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا الروسي إلى طهران مساء أمس الجمعة والتي تضم 100 الف جرعة، مضيفا أن "التطعيم بهذا اللقاح قد بدا ويجري الآن بدقة وعدالة كاملة وستستمر هذه الوتيرة خلال الأسابيع القادمة وحتى هذه اللحظة لم تظهر أي أعراض جانبية على الأفراد الذين تلقوا اللقاح ونامل باستمرار هذه الوتيرة".

وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة. وكانت فعالية اللقاح 91.6%. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا الجديد.

وأطلقت إيران حملة تطعيمات، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من إعلانها أنه لم تعد لديها مدن يصل فيها مستوى الخطورة إلى اللون "الأحمر". وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من جائحة كوفيد-19.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2020، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية، معلنة عن تحسن الوضع العام في البلاد.

وفي بداية شهر فبراير/شباط الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية عن وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد السماح باستخدامه بشكل رسمي، ووصلت أمس الشحنة الثانية.

وذكر التلفزيون الحكومي أن روسيا قد تزيد من عدد الجرعات إلى 5 ملايين جرعة وتسمح لإيران بإنتاج اللقاح محليا.

وتخطط إيران لتطعيم 1.3 مليون شخص بحلول 20 مارس/آذار.