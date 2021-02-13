انفجار شاحنة غاز عند موقع جمركي على الحدود بين إيران وأفغانستان

أفادت "رويترز" نقلا عن مسؤولين أفغان، بأن شاحنة لنقل الغاز انفجرت، اليوم السبت، عند موقع للجمارك في أفغانستان على الحدود الإيرانية مضيفين أن عشرات المسؤولين يقيمون الضرر الناجم عن الحريق الهائل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الجمارك الإيرانية في إقليم خراسان بشمال شرق البلاد قوله: إن "الانفجار وقع وقت الظهيرة تقريبا عند موقع إسلام قلعة الجمركي الحدودي في أفغانستان".

وذكر المسؤولون أن الحريق الذي نشب في بلدة إسلام قلعة الحدودية امتد إلى العشرات من شاحنات الوقود القريبة. وقال وحيد قتالي حاكم إقليم هرات بغرب أفغانستان إن السلطات الإيرانية تلقت طلبا لتقديم المساعدة العاجلة من أجل احتواء النيران.

ولم يتضح حتى الآن سبب انفجار شاحنة الغاز.

وقال محمد شيرزاي، المتحدث باسم إدارة الصحة في هرات: إن "عشرة مصابين نُقلوا للمستشفى وإن عدد الضحايا قد يزيد".

من جانب آخر، وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين، في انفجار غازي بمدينة أردبيل شمالي غرب إيران.

وشهدت إيران، العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي البلاد.

وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.