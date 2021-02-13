شركة "كوكا كولا" تبدأ بيع المشروبات في عبوات ورقية

ووفقا لشبكة أنباء "بي بي سي" البريطانية، تم إنشاء النموذج الأولي للغلاف الورقي من قبل الشركة الدنماركية "دانيش بيبير باتل" مع الاحتفاظ ببطانة بلاستيكية رفيعة.

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 12, 2021

وبحسب "بي بي سي" تهدف الشركة إلى إنشاء زجاجة بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪، وقادرة على منع تسرب الغاز من المشروبات الغازية.

وتخطط الشركة لتوفير 2000 زجاجة من مشروب AdeZ، التي يتم بيعها في البداية من خلال سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في المجر.

وأكدت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق عن "كوكا كولا" و"بيبسيكو" و"نيستله" أصبحوا رواد العالم في التلوث البلاستيكي للكوكب، حيث تم العثور على مخلفات من منتجات "كوكا كولا" في 55 دولة.