وزير الخارجية الفنلندي يشدد على أهمية الحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، اليوم السبت، إن الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع روسيا مهم للغاية في جميع المواقف.

وقال وزير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذا يشمل الحفاظ على الحوار حول مواضيع معقدة للغاية، كما هو الحال، على سبيل المثال، الحوار بين فنلندا وروسيا. أعتقد أن الشيء نفسه يجب أن يحدث بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

ووفقا له، فإن قطع العلاقات بين روسيا وفنلندا سيكون منعطفا سلبيا.

وفي وقت سابق أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وفي وقت لاحق أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.