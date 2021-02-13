اليابان.. زلزال بقوة 7.1 درجة يهز ساحل فوكوشيما

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة وقع قبالة ساحل شرق البلاد اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا، بحسب "رويترز".

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C — EMSC (@LastQuake) February 13, 2021

​ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت جرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

يذكر أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.