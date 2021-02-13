الإمارات تكشف عن تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في البلد العربي تجاوز الـ 5 ملايين شخص.

وبحسب بيان للوزارة، فإن هذا العدد جاء بعد تطعيم ما يزيد عن 103 آلاف شخص ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل توزيع اللقاح يتم بواقع 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

"الصحة" تعلن تقديم 103,469 جرعة من لقاح #كوفيد_19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإجمالي الجرعات حتى اليوم 5,005,264.#وام pic.twitter.com/yfH8ak4sXz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 13, 2021

​وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، الأمر الذي سوف يساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات 345605 حالات، بالإضافة إلى أكثر من ألف حالة وفاة بالفيروس.