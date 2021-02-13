زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ الأمريكي" يصوت لتبرئة ترامب

قالت مصادر مطلعة على إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أبلغ زملائه أنه سيصوت لتبرئة ترامب، خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن ماكونيل سيصوت لصالح ترامب خلال جلسة محاكمته داخل المجلس، بينما قال تيد باريت، أحد مساعدي ماكونيل، إنه يخطط للتحدث في قاعة مجلس الشيوخ بعد جلسة المحاكمة، اليوم السبت، لتعليل تصويته، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ماكونيل لزملائه، عبر رسائل بريدية، إنه لا يستطيع التصويت لإدانة ترامب، مشيرا إلى "اعتقاده بأن ن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص للنظر في القضية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إثر اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعد هذه أول إجراءات محاكمة لعزل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، بينما يقول فريق الدفاع عنه أن مساءلته "غير دستورية" كونه لم يعد رئيسا، مؤكدين أنها تحمل دوافع "انتقام سياسي" من الرئيس السابق.

وتحتاج إدانة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب تصويت 17 نائبا جمهوريا لصالح المحاكمة التي يسعى الديمقراطيين لإتمامها لإصدار قرار ضد الرئيس السابق.