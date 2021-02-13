جيل بايدن تزين البيت الأبيض بقلوب كبيرة تحمل رسائل في عيد الحب... وزوجها يلقي دعابة عنها... صور

زينت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، الحديقة الشمالية للبيت الأبيض بمناسبة عيد الحب، الذي يزامن 14 فبراير/ شباط من كل عام.

ووضعت جيل بايدن قلوبا كبيرة بالألوان الأحمر والوردي والأبيض في الحديقة، والمغطاة بكلمات "شفاء" و"رحمة "و"أمل" و"شجاعة" و"حب" و"عطف" و"امتنان" و"سلام" و"قوة" و"عائلة" و"وحدة"، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

Healing

Courage

Love

Compassion

Gratitude

Peace

Amor

Strength

Kindness

Family

Unity



Love, Jill pic.twitter.com/y5Y6BDGHUT — Jill Biden (@FLOTUS) February 12, 2021

وقام الرئيس الأمريكي مع زوجته وكلابيهما "ميجور" و"تشامب" بالتجول في الحديقة لمتابعة زينات عيد الحب، وتبادلا محادثات مع مجموعة من المراسلين.

وصرح جو بايدن، الذي كان يرتدي سروالا جينز قديم وسترة جلدية سوداء ويمسك كوبا من القهوة إن "عيد الحب هو اليوم المفضل لزوجته".

كما مازح زوجته أمام المراسلين حول أي شخص منهما يحب الآخر أكثر، بينما راقبا كلابهم أثناء دردشتهما مع الصحفيين.

Love me some @FLOTUS



First Lady decorates White House lawn with Valentine's Day giant hearts.



Thank you for spreading joy! 💕😍💝🥰#ValentinesDay @POTUS pic.twitter.com/PdXslXNUzq — Perry Sjogren (@PerrySjogren) February 12, 2021

وكانت جيل بايدن ترتدي معطفا طويلا من لون التوت وحذاء أسود، وصرحت أنها تعرف أن العديد من الأمريكيين يشعرون "بالإحباط قليلا" وسط جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لذلك أرادت أن تفعل شيئا لتحقيق "القليل من الفرح والأمل" لهم، بحسب تعبيرها.

وأصدر مكتب جيل بايدن بيانا جاء فيه أن

"السيدة الأولى معروفة بروح الدعابة وحب المفاجآت والاحتفال بالتقاليد خاصة مع عائلتها، ودائما ما اعتبرت أن عيد الحب هو أحد عطلاتها المفضلة".

وأضاف أن "إرسال جيل بايدن رسائل الشفاء والوحدة والأمل والرحمة هو عيد الحب الخاص بها إلى البلاد".

وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن للصحفيين دعابة عن زوجته، وهي أنه عندما كان نائبا للرئيس زينت زوجته جيل نافذة مكتبه بالبيت الأبيض بقلب يقول: "جو يحب جيل"، وعلق لهم قائلا: القلب لم يقل جيل تحب جو".

وتابع أنه صرح مرة لمقدمة تلفزيونية أن "الجميع يعلم أنني أحبها أكثر مما تحبني!".

وعندما سأله أحد المراسلين عن كيفية نشر قصة حبهم للأميركيين في خضم البؤس الوبائي، كانت إجابة بايدن: "أخبرهم هناك أمل، هناك أمل، فقط يجب أن نبقى أقوياء"، لتعلق زوجته جيل بايدن على كلامه: "نأمل أن يرفع هذا معنوياتكم".

وقبل وقت قصير من دخولهما البيت الأبيض، سُئل الرئيس الأمريكي عن أفكاره بشأن محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقال إنه "قلق" لمعرفة ما سيفعله "أصدقاؤه" الجمهوريون، ولكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أنه ينبغي إدانة ترامب.