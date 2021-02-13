الولايات المتحدة... لقاح كورونا متاح الآن في الصيدليات

انطلقت عملية تطعيم المواطنين في الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة، بعد حصولها على مليون جرعة لقاح من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الخطوة التي بدأت أمس الجمعة، مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى مشهد على أطراف العاصمة واشنطن، ظهر فيه مجموعات من كبار السن وهم يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية "سي في إس".

وبدأ نحو 6500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع أدوية، تطعيم مواطنين بالجرعة الأولى من اللقاح في إطار شراكة فيدرالية.

ويتوقع أن يتوسع برنامج التطعيم ليشمل 50 ألف موقع.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لتخفيف العبء عن دوائر الصحة الحكومية مع تسهيل الأمر على أشخاص معتادين على تلقي لقاحات الأنفلونزا في أماكن مثل صيدليات "سي في إس" و"رايت إيد وول غرينز".

وبعد بداية عشوائية تتسارع حملة التطعيم في الولايات المتحدة. وقد تلقى 35,8 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل، ما يمثل 10 بالمئة من عدد السكان.