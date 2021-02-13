فيديو يرصد لحظة وقوع زلزال مدمر في اليابان

رصد مقطع مصور لحظة وقوع زلزال مدمر في اليابان، من داخل إحدى الغرف التي أصبح أثاثها يتأرجح ذهابا وإيابا بصورة تثير الذعر.

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال مدمر ، ويسبب أضرارا هائلة في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، قبالة ساحل شرق البلاد اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا، بحسب "رويترز".

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية، مشيرة إلى أن الزلزال وقع مساء اليوم وهز المباني في العاصمة طوكيو.

يذكر أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT — DW News (@dwnews) February 13, 2021

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.