وصول البحارة الأتراك المطلق سراحهم إلى سفارة بلادهم في نيجيريا

وصل البحارة الأتراك الـ 15 المطلق سراحهم بعد اختطافهم على يد قراصنة الشهر الماضي إلى سفارة بلادهم في نيجيريا.

وقال السفير التركي في أبوجا مليح أولو أرن إنه تم نقل البحارة إلى مبنى السفارة التركية بعد إطلاق سراحهم أمس الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح أولو أرن أنه تم نقل 9 من البحارة إلى مبنى سفارة أنقرة في أبوجا وذلك بعد نقل 6 منهم في وقت سابق من اليوم السبت.

وأضاف أنه وفريق من الاستخبارات التركية كانوا في استقبال البحارة الـ 9 لدى وصولهم إلى السفارة، وسمحوا لهم بالاتصال هاتفيا لطمأنة عائلاتهم.

وقال أحد البحارة وهو ربان سفينة "موزارات" التي تشغلها شركة تركية "نلنا حريتنا بعد 21 يوما، ونشعر بالسعادة لأننا سنلتقي أسرنا في وقت قصير".

وبحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر عودة جميع البحارة المفرج عنهم إلى تركيا خلال الساعات القادمة وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية المطلوبة.

ولم يعرف بعد ملابسات إطلاق البحارة، خاصة وأن الخاطفين كانوا قد اتصلوا بشركة الشحن التركية وطلبوا الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وكانت السفينة المذكورة التي ترفع العلم الليبيري قد تعرضت في 23 يناير/كانون لهجوم من قبل قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

وكان على متن الـ"موزارات" 19 بحارا، تم اختطاف 15 منهم، وقتل واحد يحمل الجنسية الأذربيجانية، فيما تمكن 3 آخرون من الفرار من السفينة إلى دولة الغابون ومن هناك إلى تركيا.