شهادة وفاة لاري كينغ تكشف عن سبب غير متوقع لموته

كشفت شهادة وفاة المحاور الأمريكي الشهير لاري كينغ، عن سبب غير متوقع لوفاته.

وبحسب موقع "بيبول"، أمس الجمعة، فإن الشهادة التي تحمل تاريخ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أظهرت أن المذيع الشهير توفي بسبب إصابته بتعفن في الدم.

وقد يكون تعفن الدم ناتجا عن الإصابة بعدوى بكتيرية بعد أسابيع من تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكان كينغ، أسطورة المقابلات التلفزيونية في الولايات المتحدة، قد توفي في 23 من الشهر الماضي، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

وتردد آنذاك أن لاري كينغ رحل على عالمنا بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أسابيع من موته.

وفي عام 2017، تم تشخيص إصابة كينغ بسرطان الرئة وخضع لعلاج ناجح، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، ورد أنه تم نقله إلى المستشفى في مركز "سيدارز سيناي" بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وعلى مدار 25 عاما هي عمر برنامجه الأشهر "لاري كينغ لايف"، أجرى كينغ أكثر من 30 ألف مقابلة، بما في ذلك كل رئيس أمريكي، بداية من جيرالد فورد إلى باراك أوباما، فضلا عن إجرائه آلاف المكالمات الهاتفية مع المشاهدين.