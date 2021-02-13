الأقلية المسلمة من الروهينغا يخشون عودة النظام العسكري للحكم

لا تزال الأقلية المسلمة من الروهينغا في بورما تخشى عودة النظام العسكري إلى الحكم ونشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين بعد إعلان جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.

وقضت هذه الأقلية المسلمة من الروهينغا، التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف سيئة للغاية وغير إنسانية حسبما وصفتها منظمة حقوق الإنسان، وفقا لما نقله موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي.

حيث لا يزال القمع العسكري لهذه الأقليات المسلمة متواصلا، ففي عام 2017 تم تدمير قرى بأكملها وتسجيل نزوح 750 ألف شخص إلى بنغلادش، هربا من الجرائم والفظائع التي ارتكبت في حقهم من اغتصاب وقتل خارج نطاق القانون.

وواجهت السلطة البورمية ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين حيث كانت تعيش غالبية الروهينغا في بورما قبل نزوحهم.

وقال قائد الجيش مين أونغ هلينغ، الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، إن "القمع كان ضروريا لإنهاء حال التمرد في راخين".

من جانبه، قال رئيس منظمة الروهينغا البورميين غير الحكومية في بريطانيا، تون خين إن "هناك خطر حقيقي من أن يقود هذا النظام نحو المزيد من العنف في راخين".

وأضاف تون خين: "لقد تعهد المجلس العسكري بإحترام خطط إعادة اللاجئين من بنغلادش بعدما ظلت مهملة لسنوات، لكن لا أحد يصدق ما يقولون".