الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته داخل الكونغرس، التي أقيمت اليوم السبت، إثر اتهامه بالتحريض في أحداث اقتحام محتجين لمبنى الكونغرس الشهر الماضي.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، مشيرة إلى أن قرار إدانة الرئيس الأمريكي السابق الذي يتبناه الديمقراطيين لم يحصل على التأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، خلال جلسة التصويت التي عقدت لمحاكمة ترامب واستصدار قرار بعزله رغم ترك منصبه، وهو الأمر الذي يصفه فريق الدفاع عن اترامب بـ "الانتقام السياسي" ويقولون إنه "غير الدستوري".

Senate votes to acquit former U.S. President Donald Trump — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) February 13, 2021

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يتبع...