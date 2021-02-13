بوتين: لن نتخلى عن دونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تتخلى عن دونباس، مضيفا: "لكن قبل اتخاذ قرار ما، يجب التفكير في عواقب أي خطوة نخطوها".

موسكو– سبوتنيك .. وتابع بوتين، خلال لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، اليوم السبت: "أنتم تفهمون، بالطبع، أن أمام عيوني أشخاص تلقوا جروحا وإعاقات، وخاصة أطفال، في دونباس".

وتابع: "على أكتافنا، وأنا أقول أكتافنا لأنكم السلطة الرابعة، مسؤولية كبيرة عن روسيا بشكل عام. وقبل اتخاذ قرار ما، يجب علينا أن نفكر بعواقب أي خطوة نخطيها. نحن لن نترك دونباس بأي حال".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن "معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام نفسه".

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.