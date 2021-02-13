ترامب: محاكمتي أمام مجلس الشيوخ أكبر حملة اضطهاد بتاريخ أمريكا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، محاكمته أمام مجلس الشيوخ بأنها "مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد" في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء هذا في بيان للرئيس الأمريكي السابق بعد أن برأ مجلس الشيوخ ساحته في ثاني مساءلة له خلال 12 شهرا، بحسب "رويترز".

وقال ترامب في بيانه: "في الأشهر القادمة سأشارككم الكثير، وأنا أعول على مواصلة طريقنا المشترك نحو العظمة لأمريكا ولشعبنا... أمامنا الكثير من العمل".

وشدد الرئيس الأمريكي السابق أن حركته الوطنية بدأت للتو، معتبرا المحاكمة التي خضع لها أشبه بـ"مطاردة الساحرة".

وصوت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب، مع قيام زملائه في الحزب الجمهوري بحمايته من المسائلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

وجاء تصويت المجلس بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام.

وجرت المحاكمة في ذات المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي بعد وقت قصير من سماعهم يوجه خطابا تحريضيا.