فنزويلا تستقبل 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت ديلي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، استقبال أول 100 الف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، كدفعة أولى.

كاراكاس - سبوتنيك. وقالت النائبة في مطار كاراكاس "أود أن أشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته على الجهود المبذولة لجعل هذا اليوم حقيقة واقعة".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد الثلاثاء الماضي، أن "دفعة من 100 ألف جرعة ستصل إلى البلاد قريبا حيث تستعد لتلقيح العاملين الصحيين أولا".

وتوصلت روسيا إلى اتفاق مع فنزويلا في كانون الأول/ ديسمبر، لتزويدها بـ10 ملايين جرعة من أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تدرس تسجيل اللقاحين الروسيين "سبوتنيك V" و"إبيفاك كورونا" ضمن قائمة تضم 14 لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن روسيا كانت سجلت رسميا أول لقاحاتها ضد كورونا "سبوتنيك V" في أب/أغسطس من العام الماضي.

هذا اللقاح الذي قام بتطويره مركز "غأماليا" المختص التابع لوزارة الصحة الروسية، كان أكمل ثلاث مراحل اختبار من أصل خمس.