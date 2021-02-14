بلينكن: الدبلوماسية أفضل مسار لضمان عدم امتلاك طهران السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اليوم الأحد، إن أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هو الدبلوماسية المبدئية.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يباشر في بداية رائعة بوزارة الخارجية"، مضيفا: "الدبلوماسية المبدئية هي أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

Pleased to see Special Envoy for Iran Rob Malley off to a great start at the @StateDept. Principled diplomacy is the best path to ensuring that Iran does not acquire a nuclear weapon. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 13, 2021

وأمس الجمعة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "لا قيمة للاتفاق النووي بالنسبة لإيران من دون رفع العقوبات على البلاد".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي إن "إيران ترفض العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات على البلاد"، مشددا على أن "الاتفاق النووي الذي لا يشمل رفع العقوبات لا قيمة له في الأساس بالنسبة لإيران".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت الدول الأعضاء في تقرير سري، مساء الأربعاء الماضي، أن "إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية".

وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران "أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

من جانبها، أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانا مشتركا، أمس الجمعة، دعت فيه إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرة أن "خروقات" إيران لتعهداتها ستؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية وبالتالي عرقلة تطبيق أهداف الاتفاق النووي.