مصادر: واشنطن وسيئول تستعدان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في منتصف مارس

وقال مسؤول لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "تستمر المحادثات على مستوى العمل وسنعقد اجتماعا للتوصل إلى قرار".

وتجرى المشاورات بين سيئول وواشنطن لتحديد التفاصيل، بما يشمل حجم التدريبات وجدولها الزمني.

وعلى الرغم من شكاوى الشمال، من المحتمل أن تبدأ تدريبات وحدة القيادة باستخدام محاكاة الكمبيوتر، في منتصف مارس، وفقا للمصادر.

وتجري الدولتان محادثات حول اختبار القدرة التشغيلية الكاملة، الذي يهدف إلى التحقق مما إذا كانت سيئول تتحضر للوفاء بشروط استعادة السيطرة التشغيلية على القوات من الولايات المتحدة في زمن الحرب.

ولم يتم تحديد إطار زمني للانتقال المتصور، على الرغم من أن إدارة الرئيس مون جيه إن الحالية تأمل في أن تتمكن من استعادة حق السيطرة التشغيلية على القوات خلال ولاية الرئيس "مون" التي ستنتهي في مايو من عام 2022.

وتجذب التدريبات المخطط لها انتباها كبيرا في ظل مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تستخدمها كذريعة لتصرفات استفزازية في الأشهر الأولى من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعادة ما يعقد البلدان الحليفان تدريبات مشتركة مرتين بالعام، بالإضافة إلى مناورات محدودة النطاق خلال العام. بيد أنهما قاما بتأجيل جدول التدريبات الربيعية لعام 2020 "إلى أجل غير مسمى" بسبب جائحة كورونا، كما عقدا التدريبات الصيفية بنطاق مصغر في أغسطس الماضي.