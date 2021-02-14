الأمريكيون يتلقون أكثر من 50 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19

أعلن المركز الأميركي لمكافحة والوقاية من الأمراض، اليوم الأحد، أن المواطنين الأميركيين قد تلقوا أكثر من 50 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو-سبوتنيك.وقد بلغ العدد الإجمالي للقاحات المطعمة 50 مليون 641 ألف و884، وتم تسليم أكثر من 69.8 مليون جرعة للمستشفيات.

ويذكر أنه بعد تلقي الشخص الجرعة الأولى من اللقاح، يتم حجز له الجرعة الثانية بشكل تلقائي.

هذا وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 27.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 483 شخصاً.

وقالت الولايات المتحدة، يوم السبت، إن لديها مخاوف تتعلق بالمنهجية التي اعتمدت عليها منظمة الصحة العالمية في التوصل لنتائج من تحقيقها حول نشأة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، "لدينا مخاوف عميقة حيال الطريقة التي جرى بها الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيق حول مرض كوفيد-19، وتساؤلات حول العملية التي نفذت للتوصل لتلك النتائج".