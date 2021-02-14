المحكمة العليا الأمريكية ترفض وقف تسليم رجلين متهمين بتهريب كارلوس غصن

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا لوقف تسليم اليابان أبا أمريكيا وابنه متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الهروب من البلد الأسيوي أثناء انتظاره المحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن قاضي المحكمة العليا الأمريكية ستيفن براير، رفض طلبا قدمه محامو مايكل تيلور، وهو من قدامي المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، ونجله بيتر لتعليق أمر أصدرته محكمة أدنى يمهد الطريق لتسليمهما.

وكرر محامو تيلور في ساعة متأخرة من مساء الخميس حججهم بأنه لا يمكن مقاضاة موكليهما في اليابان لمساعدتهما شخصا ما على "عدم العودة للمحاكمة بعد الافراج عنه بكفالة" وأنهما سيواجهان في حالة تسليمهما احتمال استجوابهما بشكل متواصل وتعذيبهما.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على تيلور وابنه في مايو أيار بناء على طلب اليابان، بتهمة مساعدة غصن على الفرار من اليابان يوم 29 ديسمبر 2019 مختبئا في صندوق بطائرة خاصة وذلك مقابل 1.3 مليون دولار. ووصل غصن في نهاية المطاف إلى لبنان موطن طفولته.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في أكتوبر تشرين الأول على طلب التسليم.