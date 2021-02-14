فرنسا تعلن انتصار روسيا "الجيو سياسي" بفضل "سبوتنيك V"

ووصف عالم السياسة الفرنسي، باسكال بونيفاس، في مقابلة مع Ouest-France، بأن روسيا حققت انتصارا جيوسياسيا بلقاح كورونا.

مضيفا بأن البحث عن لقاح ضد فيروس كورونا ومشكلة توزيعه إلى ظهور "دبلوماسية اللقاح"، فالدول الغربية لا تظهر نفسها فيه بأفضل طريقة، مؤكدا أن روسيا تكسب المعركة الجيوسياسية.

قائلا "عندما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاحه، كان هناك الكثير من السخرية. أعطى اسمه سبوتنيك للعالم انطباعا بأن الاتحاد السوفيتي واستراتيجيته العظيمة قد عادوا. لكن هذا اللقاح يعمل ".

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من COVID-19. تم إنشائه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.