اليابان... تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.2 ريختر

يعد هذا ثانى زلزال قوى فى اليابان خلال ال 24 ساعة الماضية. وسجلت أول هزات أرضية بقوة 7.3 درجة أمس في شمال شرقي البلاد في منطقة محافظتي فوكوشيما ومياجي. كان مركز الزلزال في المحيط الهادئ.

نتيجة لذلك ، أصيب ما لا يقل عن 124 شخصًا، وحدثت تسربات طفيفة للمياه المشعة في محطتي الطاقة النووية فوكوشيما -1 وفوكوشيما -2. وشعر بالزلزال فى عشر محافظات.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C — EMSC (@LastQuake) February 13, 2021

ترك حوالي مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال، والآن تمت استعادة إمدادات الطاقة في كل مكان تقريبا.

يذكر أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.