أول أزمة حقيقية... قناة عبرية: إدارة بايدن تبعث برسالة غاضبة إلى إسرائيل

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن استعار الخلاف بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية هددت إسرائيل بمنع طائراتها من الهبوط في مطارات أمريكية، إن لم تتراجع إسرائيل عن قرارها بمنع شركات طيران أجنبية من أن تحط فيها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بحظر شركات أجنبية، بما في ذلك الأمريكية، المساهمة في إجلاء إسرائيليين عالقين حول دول العالم، بعد فرض تل أبيب الإغلاق الثالث، ما يعني حرمان إسرائيل الشركات الأمريكية من المشاركة في إجلاء الإسرائيليين من ولاياتها كافة.

وأفادت القناة العبرية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد بعثت برسالة حادة وغاضبة إلى الحكومة الإسرائيلية، تتساءل فيها "لماذا تريدون إثارة مشكلة حقيقية مع واشنطن؟"، حيث قام المسؤولون في وزارة المواصلات الإسرائيلية، بقيادة ميري ريغيف، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة.

وأوضحت القناة أن مسؤولين أمريكيين يرون أن إسرائيل تخرق اتفاق "السماوات المفتوحة" بين البلدين، بحصرها عمليات الإجلاء على الشركات الإسرائيلية فقط، حيث تنص الاتفاقية على السماح بتسيير طائرات "العال" فقط خلال فترات الطوارئ، ولكن الجانب الأمريكي يرى أنها ليست حالة طوارئ كما في وقت الحرب.