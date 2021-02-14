اليابان تبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" الأمربكي المضاد لفيروس كورونا، على أن تبدأ عملية التطعيم خلال أيام، للعاملين بالقطاع الصحي.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الأحد إن: "اليابان وافقت رسميا على لقاح شركة فايزر يوم الأحد.. ومن المقرر أن يبدأ تطعيم العاملين بالقطاع الصحي في غضون أيام".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تزود شركة "فايزر"، اليابان بجرعات تكفي لـ 72 مليون شخص بحلول نهاية العام.

واستقبلت اليابان الجمعة الماضية، الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، على أن تبدأ عملية التلقيح قريبا في محاولة للسيطرة على الموجة الثالثة من الإصابات قبل الألعاب الأولمبية.

ووصلت حوالي 400 ألف جرعة من اللقاح إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو صباح الجمعة، على متن رحلة جوية قادمة من بروكسل.

وقال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، إن حملة التطعيم ستبدأ من منتصف الأسبوع المقبل، بإعطاء اللقاح لحوالي 10 آلاف عامل في القطاع الصحي.

وقد تجاوز إجمالي الحالات المسجلة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في اليابان 413 ألف حالة، راح من بينها نحو 6850 ضحية لمضاعفات الإصابة. وفقا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص في إحصاء حالات الوباء حول العالم.