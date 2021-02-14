وزارة الدفاع التركية: ضبط أسلحة لـ "بي كاكا" في مكان قتل فيه 13 مدنيا تركيا

وبحسب وكالة الأناضول فقد أكدت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضبطنا أسلحة وذخائر لإرهابيي بي كا كا، أعداء الإنسانية في المغارة التي قتلوا فيها بوحشية 13 مدنيا من مواطنينا شمالي العراق"، مرفقة صورا للأسلحة والذخائر المضبوطة.

وقد عثرت القوات التركية على جثث 13 مدنيا، وجدتهم مقتولين عند مداهمتها إحدى مغارات منظمة "بي كا كا"، في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2".

وكان خلوصي آكار وزير الدفاع التركي قد أعلن عن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" بتحييد 50 إرهابيا بينهم اثنين تم إلقاء القبض عليهما أحياء.

وقد بدأت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2"، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

وقبلها وتحديدا يوم الجمعة 5 فبراير، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية امنية ضد "بي كا كا"، قائلة في بيان لها إنه تم مشاركة 1062 عنصرا بينهم قوات خاصة من الدرك والشرطة، في العملية التي أطلق عليها "أرن -7".

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" مدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوكالة التركية فإن "بي كا كا" مسئولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها، المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.