مسؤول إسرائيلي: شركات الطيران الأمريكية تعود إلى مطار بن غوريون بمجرد فتحه

قال مسؤول إسرائيلي إن منع شركات الطيران الأمريكية من تسيير رحلات الركاب إلى مطار بن غوريون سينتهي بمجرد فتح المطار.

وبحسب "سي إن إن" فقد أكد مسؤول إسرائيلي مطلع على الشكوى التي تقدمت بها الولايات المتحدة، أن قرار منع الركاب على الناقلات الأمريكية لا يهدف إلى الإضرار بتلك الخطوط، مؤكدا أنها كانت محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول أن الشكوى تجري مناقشتها بين مسؤولي المواصلات، وأن القضية ستنتهي في اللحظة التي تعيد فيها إسرائيل فتح مطارها.

ووفقا لتصريحات المسئول الإسرائيلي فإن الشكوى جاءت نتيجة لإغلاق مطار بن غوريون الدولي، والذي سمحت فيه إسرائيل لشركة طيران العال الإسرائيلية بنقل ركابها، لكنها منعت شركات الطيران الأمريكية من فعل الشيء نفسه.

وقد تقدمت وزارة النقل الأمريكية بشكوى إلى إسرائيل بشأن المعاملة غير العادلة لشركات الطيران.

وأغلقت إسرائيل مطارها أمام جميع حركة المرور تقريبًا أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لإبطاء انتشار كورونا،، وقد تم تمديد الإغلاق، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع فقط، حتى 20 فبراير/ شباط الجاري، مع إمكانية تمديده مرة أخرى.

وسمحت السلطات في إسرائيل لشركة العال بتشغيل رحلات محدودة مع خدمة ركاب محدودة، لكن شركات الطيران الأمريكية التي تطير إلى إسرائيل، مثل يونايتد ودلتا، لم تتمكن من تشغيل رحلاتها إلا كخدمة شحن.

وصرح متحدث باسم شركة دلتا ايرلاينز بأن "دلتا لا تقوم حاليًا بتشغيل خدمات نقل الركاب بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب القيود الحكومية المستمرة.

وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب دلتا للحصول على إذن بتشغيل رحلات جوية لإعادة الأشخاص في كلا الاتجاهين".

وقالت متحدثة باسم يونايتد إن الشركة تدير رحلات منتظمة منتظمة إلى تل أبيب من نيوارك وسان فرانسيسكو ، ولكن فقط كخدمة شحن.

يشار إلى أن الاختلاف في العمليات قد يكون ميزة غير عادلة لشركة العال، وانتهاكًا لاتفاقية الأجواء المفتوحة لعام 2010 بين البلدين، والتي تنص على أنه "يجب على كل طرف إتاحة فرصة عادلة ومتساوية لشركات الطيران لكلا الطرفين للتنافس في توفير يخضع النقل الجوي الدولي لهذه الاتفاقية ".