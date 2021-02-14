ألمانيا تعلق على قرار أمريكا باستثناء "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية

علقت وزارة الخارجية الألمانية على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استثناء "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بسبب الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقال دينيس كوميتات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "وكيل وزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر، رحب بقرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإلغاء تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية أجنبية".

وتابع، على "تويتر": "يأتي ذلك في ظل الأوضاع الإنسانية في اليمن"، مشيرا إلى أنه دعا "أنصار الله" إلى وقف الهجوم في مأرب وهجمات الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للإعلام العربي إن "العملية السياسية المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث، هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع".

وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية، يوم 12 فبراير/ شباط الجاري: "ابتداء من 16 فبراير يسحب تصنيف "أنصار الله"، الذي يطلق عليه أحيانا الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشيرا إلى أن "القرار جاء على أساس الوضع الإنساني الكارثي في ​​اليمن".

رحب وكيل وزارة الخارجية🇩🇪 ميجيل برجر بقرار @SecBlinken

بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في ظل الأوضاع الإنسانية في #اليمن! كما دعا الحوثيين إلى وقف الهجوم في مأرب وهجمات الطائرات المسيرة. تعد العملية السياسية المقترحة من @OSE_Yemen هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع! https://t.co/DERxD7gLRM — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) February 14, 2021

وأضاف في بيان، أن الولايات المتحدة "ستراقب عن كثب" أنشطة "أنصار الله"، وتعكف على تحديد أهداف جديدة للعقوبات، لا سيما على المسؤولين عن هجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وعن الهجمات الصاروخية على السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

وأضافت وزارة الخارجية أن "المسؤولين حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن. كما ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.