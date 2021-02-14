خبير أمريكي يكشف "الأرجح" حول منشأ "كورونا"

كشف خبير أمريكي، كان عضوا في فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار مدينة ووهان الصينية مؤخرا، عن الاحتمال الأكثر ترجيحا حول منشأ فيروس كورونا.

وبحسب حوار أجرته "نيويورك تايمز" مع عالم الحيوانات بيتر دازاك، فقد أكد أن الاكتشافات الأخيرة تتيح الترجيح بأن فيروس كورونا المستجد هو حيواني المنشأ.

وردا على سؤال عن الطريقة الأكثر ترجيحا لظهور كورونا، قال دازاك إنه يؤيد فرضية ظهور الفيروس الجديد لأول مرة لدى الخفافيش في جنوب شرقي آسيا أو في جنوب الصين، وانتقاله لاحقا إلى مزرعة لتربية حيوانات برية.

ورجح الخبير أن أسواق الحيوانات لعبت دورا كبيرا في تفشي كورونا، وأكد أن وفد الصحة العالمية الذي زار الصين مؤخرا أعار اهتماما كبيرا إلى الفحوصات في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان.

ولفت دازاك إلى أن أنواعا مختلفة من الحيوانات كانت تباع في هذه السوق، مضيفا أن الخبراء الصينيين أخذوا العينات من بعض الحيوانات داخل السوق وفي محيطها في المرحلة المبكرة من الجائحة ولم يتم رصد آثار كورونا فيها، لكن هذه الحيوانات تمثل حفنة قليلة فقط من تلك التي كانت في السوق عندما انطلق تفشي الفيروس التاجي.

يشار إلى أن دازاك هو عضو منظمة "دبليو إتش أو"، ورئيس شركة "إيكو هيلث أليانس" في نيويورك، وهي شركة تهتم بالأساس بالأصول الحيوانية للفيروسات، إضافة إلى أنه متخصص في أمراض الحيوان وانتشارها إلى البشر.

وعمل الدكتور دازاك مع معهد ووهان لعلم الفيروسات، وهو تعاون دفع إدارة ترامب العام الماضي إلى إلغاء منحة لمنظمته.

وأوضح دازاك أن الزيارة قدمت بعض الأدلة الجديدة، التي اتفق عليها جميع العلماء، الصينيين والدوليين، على الأرجح أنها تشير إلى أصل حيواني داخل الصين أو جنوب شرق آسيا، مشددا على أن العلماء استبعدوا إلى حد كبير الادعاءات بأن الفيروس نشأ في المختبر، قائلين إن هذا الاحتمال غير مرجح لدرجة أنه لا يستحق المزيد من التحقيق.