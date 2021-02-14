المكسيك تكشف عن موعد تسليمها جرعات لقاح "سبوتنيك V"

كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين، اليوم الأحد، عن موعد الجرعة الأولى التي ستتلقاها بلاده من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال أوبرادور: "الجرعات الأولى من "سبوتنيك V" الروسي، قد تصل إلى المكسيك نهاية الأسبوع المقبل".

يذكر أن اللقاح الروسي يعتبر من ضمن 4 لقاحات ستصل إلى المكسيك منها "فايزر" و"أسترازانيكا".

وفي وقت سابق، أفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور تنظيم إمدادات لقاح "سبوتنيك V"، وكذلك تدريب الأطباء المكسيكيين في روسيا.

وقالت الحكومة المكسيكية إنها توصلت إلى اتفاقيات أولية لشراء 24 مليون جرعة من العقار الذي طوره معهد "غامالي" الروسي.

تم تسجيل "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب 2020، ليكون أول في العالم للوقاية من "كوفيد-19". تم بناء "سبوتنيك V" مطور على منصة مدروسة ومثبتة جيدًا من ناقلات الفيروس الغدي البشري.

وتناقصت الأعداد في روسيا بشكل ملحوظ بعد أن بدأت حملة التطعيم الشامل في البلاد.