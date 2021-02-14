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    منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020

    منظمة الصحة العالمية تعلن عن النسخة الأكثر احتمالا لأصل فيروس "كورونا"

    © AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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    حددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، النسخة الأكثر ترجيحا لأصل ظهور فيروس "كورونا" المستجد لأول مرة، بعد عودة بعثة تحقيق تابعة للهيئة الأممية من الصين.

    فبعد تأكيد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قبل يومين بأن جميع الفرضيات المتعلقة بأصل فيروس "كورونا" المستجد ما زالت مطروحة وذلك بعد عودة بعثة تحقيق تابعة للهيئة الأممية من الصين.

    صرح الخبير الأمريكي وعضو في فريق منظمة الصحة العالمية، بيتر دازاك، عن الاحتمال الأكثر ترجيحا حول منشأ فيروس "كورونا" المستجد.

    وخلال مقابلة أجراها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال دازاك: "إن العدوى انتقلت من الخفافيش إلى مزرعة بها حيوانات برية، حيث يمكن أن تصاب بالعدوى من قبل المزارعين أو الحيوانات التي تعيش هناك".
    وذكر دازاك بأنه "يؤيد فرضية ظهور الفيروس الجديد لأول مرة لدى الخفافيش في جنوب شرقي آسيا أو في جنوب الصين، وانتقاله لاحقا إلى مزرعة لتربية حيوانات برية، مرجحا أن أسواق الحيوانات لعبت دورا كبيرا في فيروس كورونا المستجد".
    وتابع: "إن الفيروس انتشر أكثر بعد أن وصل إلى السوق في ووهان".
    ولفت دازاك إلى "أن أنواعا مختلفة من الحيوانات كانت تباع في هذه السوق، مضيفا أن الخبراء الصينيين أخذوا العينات من بعض الحيوانات داخل السوق وفي محيطها في المرحلة المبكرة من الجائحة ولم يتم رصد آثار كورونا فيها، لكن هذه الحيوانات تمثل حفنة قليلة فقط من تلك التي كانت في السوق عندما بدأ  تفشي الفيروس التاجي".

    كما أشارت مادة التحقيق إلى "أن خبراء منظمة الصحة العالمية لم يتمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لبعض المرضى بسبب سياسة الخصوصية في الصين. بالإضافة إلى ذلك، رفض بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد- 19 مقابلة ممثلي المنظمة".

    منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
    واشنطن تنتظر تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ كورونا

    ويعتقد الخبراء بأن "الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت نتيجة إصابة مباشرة من الخفافيش في السوق عن طريق انتشار عدوى ناقلة للمرض.

    كما أكد الخبراء، بأن انتقال الفيروس إلى البشر بسبب تسربه من المختبر، أمر "غير مرجح".

    ويذكر أنه، تم تسجيل أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في ووهان في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2,3 مليون شخص حول العالم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, الصين, بلد المنشأ
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