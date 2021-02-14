الأمير هاري وزوجته ميغان ينتظران مولودهما الثاني

ينتظر الثنائي البريطاني، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مولودهما الثاني، بعد تعرض ميغان للإجهاض الصيف الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري و دوقة ساسكس ميغان ماركل عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي" البريطانية.

​وقام الثانئي بنشر صورة باللون الأبيض والأسود على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها ميغان مستلقية تحت شجرة و هي ممسكة ببطنها البارز بوضوح، بينما يقوم الأمير هاري بملامسة رأسها.

Meghan Markle Is Pregnant, Expecting Second Child with Prince Harry https://t.co/Vw1PDU6A6r — Harper's Bazaar (@harpersbazaarus) February 14, 2021

وقال هاري وميغان في بيان لهما: "إنه يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيصبح أخا أكبر قريبا. إن دوق ودوقة ساسكس متحمسان للغاية لأنهما سينجبان طفلًا ثانيا قريبا".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".