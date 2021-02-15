عودة الرحلات الجوية بين العراق وإيران... بشرط

وبحسب قناة "العالم" فقد أكد المتحدث باسم منظمة الطيران الإيراني محمد حسن ذيبخش في تصريحات صحفية مساء أمس الأحد بأنه لا مانع من إصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية إلى العراق.

وأوضح أن رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الأسبوع الجاري بين البلدين مع التزام البروتوكولات الصحية.

ولفت ذيبخش إلى أنه وبعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من إيران إلى العراق، مؤكدا أنه "في ضوء التوافقات الحاصلة بين البلدين فقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين "طهران-نجف-طهران" و"مشهد-نجف-مشهد" بدءا من الأسبوع الجاري.

وشدد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني أنه "لا توجد في الوقت الحاضر قيود على إصدار التراخيص لشركات الطيران الإيرانية".

وعن شركات الطيران الإيرانية أكد ذيبخش أن بإمكانها أيضا الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير رحلات جوية في المسارين المذكورين.

وقال إن هناك رحلتين جويتين من طهران ورحلتين جويتين من مشهد إلى النجف وبغداد، مؤكدا أن إرسال طائرات أخرى للمسافرين يستلزم موافقة العراق.

يشار إلى أن وزارة النقل العراقية، كانت قد أصدرت الخميس الموافق 20 فبراير/ شباط، من العام الماضي 2020، تعليق كافة رحلاتها إلى إيران، ضمن إجراءات اتخذتها بغداد على خلفية تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في عدة مناطق بإيران.

كما أصدر وزير الداخلية العراقي وقتها، ياسين طاهر الياسري، قرارا بوقف قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.