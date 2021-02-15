وفاة المعتقل المصاب بـ"كورونا" المتهم بحرق مستشفى في مدينة قادس الإسبانية

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد متهم بإضرامه حريقا في مستشفى في قادس بإسبانيا، إثر نوبة قلبية.

موسكو - سبوتنيك. أفادت صحيفة "موندو" نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون، أن الحريق وقع مساء الـ10 من شباط/ فبراير، مشيرة إلى أن أحد المرضى أضرم النار عمدا في مرتبة في الطابق السادس من المستشفى، حيث يقبع المصابون بفيروس كورونا المستجد . ونتيجة للحريق، لم يصب أحد بأذى، ولكن أضرارا مادية كبيرة لحقت بطابقين من المبنى.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به بإضرام الحريق ونقله إلى مستشفى خاص للمحتجزين.

وبحسب صحيفة "دياريو دي كاديز" المحلية، فإن المخرب البالغ من العمر 63 عاما يعاني أيضا من تليف الكبد والتهاب الدماغ الكبدي. وتوفي أمس الأحد متأثرا بنوبة قلبية.