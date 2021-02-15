كوريا الجنوبية تعلن عن استعدادها لشراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلنت رئيسة الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جونغ إون كيونغ، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد لا تستبعد شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19"، وتدرس إمكانية شرائه من بين لقاحات أخرى في حالة ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وقالت جونغ إيون كيونغ، خلال مؤتمرها الصحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لشراء لقاح "سبوتنيك V": "بالنسبة للقاح الروسي، نحن نعتبره الخيار البديل المحتمل من بين اللقاحات الأخرى، مؤخرًا حدثت مشاكل مع طفرات الفيروس واللقاحات، ولا بد من النظر في لقاحات مختلفة جدًا على منصات مختلفة، لذلك نترك هذا الاحتمال مفتوحاً".

هذا وقال مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم الأخذ بعين الاعتبار عندما تم تصنيع "سبوتنيك V"، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتحور، وإن السلالات الجديدة حتى الآن لا تؤثر على فعالية اللقاح.

وبدأت الأسئلة حول شراء "سبوتنيك V"، في الظهور بعد معلومات حول الفاعلية المنخفضة للقاح أسترازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد، الذي يشبه مبدأه اللقاح الروسي، ولكن بفاعلية أقل بسبب استخدام مكونين متطابقين.