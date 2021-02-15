إعلام: عمال فلسطينيون تلقوا لقاح "كورونا" في إسرائيل

ونقلت قناة "i24" عن هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، صباح اليوم الاثنين، أن مجموعة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الأراضي الإسرائيلية، جاؤوا من مدينتي طولكرم ونابلس في الضفة الغربية مع أرباب عملهم، تلقوا اللقاح خوفًا على صحتهم وصحة الزبائن الذين يتعاملون معهم.

وعن طريقة تلقيهم دون حملهم بطاقات إسرائيلية قالت، إنهم دخلوا المستشفى لتلقي اللقاح بدون طابور انتظار أو بطاقة هوية إسرائيلية، وذلك بعدما قدم أرباب العمل في الآونة الأخيرة طلبات متكررة للسماح للعمال لديهم بتلقي اللقاح.

وأكدت أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت أسماء العمال الذين تلقوا اللقاح من أجل استدعائهم مرة أخرى لتلقي الجرعة الثانية خلال 20 يوما.

ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية تاكيدها أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن الخطوط العريضة لتطعيم الفلسطينيين بشكل عام وفي إسرائيل بشكل خاص، مؤكدة أن تطعيم هؤلاء العمال جاء بـ "مبادرة خاصة".

وأوضحت المصادر أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ستناقش، اليوم، الخطوط العريضة لتطعيم الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن موقع "واللا"قد كشف، صباح أمس الأحد، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، لنقل عشرات الآلاف من جرعات اللقاح إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه رغم موافقة السلطات الإسرائيلية على الطلب الفلسطيني، فإن عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس في غزة، هدار غولدين، قد طالبت بعدم نقل أي لقاحات إلى القطاع، حتى يتم استعادة جثامين القتلى الإسرائيليين والأسرى من قطاع غزة.