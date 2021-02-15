قصف جبهة... نتنياهو يشهر بخصومه في نصف دقيقة... فيديو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ممن سماهم المناهضين للصهيونية الذين سيتولون مناصب وزارية حال شكل زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في مقطع مصور مدته 27 ثانية، نشره نتنياهو على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، مع تعليق: "تعرفوا على المناهضين للصهيونية الذين سيخدمون في حكومة لابيد إذا ما تم إهدار أصوات اليمين على جدعون (ساعر زعيم حزب "الإسرائيليين") و(نفتالي) بينيت (زعيم حزب "يمينا)".

وأضاف "وحده الليكود سيشكل حكومة يمينية كاملة دون تناوب".

وشمل الفيديو شخصيات محسوبة على اليسار الإسرائيلي، مع التذكير بأهم تصريحاتها في محاولة من نتنياهو لاستمالة الناخبين.

وجاء في مطلع الفيديو: "تعرفوا على قائمة حزب العمل التي ستشارك في حكومة لابيد، جنبا إلى جنب مع جدعون وبينيت".

وتابع "ميراف ميخائيلي التي دعت الأمهات إلى عدم إرسال أبنائهن للخدمة في الجيش الإسرائيلي، كونه جيش احتلال".

وأضاف "إيملي مواتي، المتحدثة السابقة باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (قومي عربي)".

وتطرق نتنياهو في مقطع الفيديو الذي خصص للتشهير بخصومه السياسيين إلى ابتسام مراعنة وهي مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة تلفزيونية ووثائقية عربية إسرائيلية.

وقال إن مراعنة "احتقرت ذكرى الهولوكوست (المحرقة النازية) ووصفت عمليات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد (الحرب على غزة عام 2014) بحمام دماء".

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רק הליכוד יקים ממשלת ימין על-מלא ללא רוטציה. pic.twitter.com/d0TEsfXy1c — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 15, 2021

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس/ آذار المقبل، لاختيار 120 عضوا في الكنيست (البرلمان).

وستكون هذه رابع انتخابات تشهدها إسرائيل خلال أقل من عامين، بعد جولتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/ايلول 2019 وثالثة في مارس/آذار 2020، أفضت عن تشكيل حكومة وحدة مع وزير الدفاع زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، كان يفترض أن يتناوب الأخير على رئاستها مع نتنياهو قبل أن تنهار على وقع خلافات كبيرة.

ويخوض نتنياهو زعيم حزب الليكود المتهم بقضايا فساد الانتخابات في وقت يعاني فيه اليمين الإسرائيلي من حالة تشرذم، بينه وبين كل من جدعون ساعر المنشق عن الليكود، ونفتالي بينيت، الذي يطمح في منصب رئيس الوزراء المقبل.