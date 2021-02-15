باكستان مهتمة بإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" الروسي على أراضيها

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا على أراضيها.

وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتطلع لجذب الاستثمار إلى باكستان، وسنكون أكثر من سعداء إذا أُتيحت الفرصة لإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في باكستان".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات المشتراة من موسكو سيتم إعطائها لـ"العاملين في الخطوط الأمامية كالأطباء والمسعفون العسكريون".

وقال وزير الخارجية بهذا الصدد: "يسعدنا تسجيل "سبوتنيك-V" في بلدنا، لقد قامت روسيا بعمل ممتاز في مساعدة العالم على مكافحة الوباء، وبالطبع فإن اللقاح الروسي هو خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه".

وأصبحت باكستان الدولة الثانية والعشرين التي توافق على لقاح "سبوتنيك-V" الروسي بعد تسجيل العديد من الدول الأوروبية والعربية اللقاح لديها كدواء رسمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.