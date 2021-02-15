مصادفة عجيبة بشأن إعلان ميغان ماركل عن حملها الثاني... ما علاقة الأميرة ديانا؟

صاحب إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، أمس الأحد، عن انتظارهما طفلهما الثاني في عيد الحب، مصادفة عجيبة تتعلق بالأميرة الراحلة ديانا.

يأتي إعلان ميغان ماركل عن حملها الثاني بعد مرور ما يقرب من 37 عاما من نفس اليوم الذي أعلنت فيه الأميرة ديانا انتظارها لمولودها الأمير هاري.

ففي عام 1984، قامت الأميرة ديانا برحلة منفردة في عطلة نهاية الأسبوع إلى أوسلو بالنرويج لمشاهدة عرض باليه لندن، وقتما كان لا يزال حملها في هاري سرا، في اليوم التالي، الاثنين 13 فبراير/ شباط، أصدر قصر كنسينغتون بيانا يفيد بأن أميرة ويلز تتوقع طفلها الثاني، بعدها في يوم 14 من نفس الشهر "عيد الحب" جاء إعلانها الرسمي عن حملها في هاري على كل صحيفة كبرى في العالم.

وكتب الصحفي، جاريث ديفيز، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الأمير هاري وميغان ماركل يختاران عيد الحب ليعلنا أنهما يتوقعان مولودهما الثاني". "في مثل هذا اليوم، عام 1984، ظهرت الأميرة ديانا أميرة ويلز على الصفحة الأولى من صحيفة التلغراف بأخبار طفلها الثاني".

Prince Harry and Meghan Markle choose Valentine's Day to announce they are expecting their second baby.



On this day, in 1984, Princess Diana of Wales was on the front page of the Telegraph with news of her second baby. @JessicaCarpani has the latest - https://t.co/N3tSqhSq4Y pic.twitter.com/G4d6QpOVh0 — Gareth Davies (@GD10) February 14, 2021

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 1984 أنجبت الأميرة ديانا الأمير هاري، وكان هو الثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وهو الآن السادس في ترتيب ولاية العرش بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام وأبناء أخيه وابنة أخته.

وينتظر الثنائي البريطاني، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مولودهما الثاني، بعد تعرض ميغان للإجهاض الصيف الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، أمس الأحد 14 فبراير/ شباط الجاري، عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي" البريطانية.

​وقام الثنائي بنشر صورة باللون الأبيض والأسود على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها ميغان مستلقية تحت شجرة و هي ممسكة ببطنها البارز بوضوح، بينما يقوم الأمير هاري بملامسة رأسها.

وقال هاري وميغان في بيان لهما: "إنه يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيصبح أخا أكبر قريبا. إن دوق ودوقة ساسكس متحمسان للغاية لأنهما سينجبان طفلًا ثانيا قريبا".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".