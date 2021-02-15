بايدن يهنئ زوجته بهذه الكلمات في عيد الحب

حرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تهئنة زوجته، جيل بايدن، بعيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير/ شباط من كل عام.

وشارك بايدن صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وهو يحتضنها، وكتب معها: "حب حياتي وحياة حبي، عيد فالنتاين سعيد يا جيلي".

The love of my life and the life of my love. Happy Valentine’s Day, Jilly. pic.twitter.com/LjLLIjvP1C — President Biden (@POTUS) February 14, 2021

​وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح الجمعة أمام المراسلين في البيت الأبيض أن "عيد الحب هو اليوم المفضل لزوجته".

كما مازح زوجته أمام المراسلين حول أي شخص منهما يحب الآخر أكثر، بينما راقبا كلابهم أثناء دردشتهما مع الصحفيين.

وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن للصحفيين دعابة عن زوجته، وهي أنه عندما كان نائبا للرئيس زينت زوجته جيل نافذة مكتبه بالبيت الأبيض بقلب يقول: "جو يحب جيل"، وعلق لهم قائلا: القلب لم يقل جيل تحب جو".

وتابع أنه صرح مرة لمقدمة تلفزيونية أن "الجميع يعلم أنني أحبها أكثر مما تحبني!".

وعندما سأله أحد المراسلين عن كيفية نشر قصة حبهم للأميركيين في خضم البؤس الوبائي، كانت إجابة بايدن: "أخبرهم هناك أمل، هناك أمل، فقط يجب أن نبقى أقوياء"، لتعلق زوجته جيل بايدن على كلامه: "نأمل أن يرفع هذا معنوياتكم".

وكانت جيل بايدن زينت الحديقة الشمالية للبيت الأبيض بقلوب كبيرة بالألوان الأحمر والوردي والأبيض، والمغطاة بكلمات "شفاء" و"رحمة "و"أمل" و"شجاعة" و"حب" و"عطف" و"امتنان" و"سلام" و"قوة" و"عائلة" و"وحدة"، بمناسبة "عيد الحب".