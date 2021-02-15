جونسون يفكر بإنهاء الإقفال في بريطانيا.. واعتراض وزاري كبير

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني،​ ​بوريس جونسون،​ أنه بصدد تقريرالموعد الذي يمكن أن تنهي فيه ​بريطانيا​ الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وذلك بعد تطعيم نحو 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر. لكن ​وزير الصحة​ قال إن أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى ​المستشفيات​ لا تزال مرتفعة.

وذكر موقع "ctvnews" أن هذا القرار المفاجئ من قبل رئيس الوزراء قابله رد من وزير الصحة البريطانية ​مات هانكوك​ الذي قال إن "أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى ​المستشفيات​ لا تزال مرتفعة".

وأضاف الوزير البريطاني أنه "ينبغي مراقبة الوضع والبيانات وليس التفكير بكيفية إنهاء الإغلاق في البلاد"، مؤكدا أن "الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان".

ولفت إلى أن "مسألة القرار بشأن السرعة والأمان، متى يمكن أن نفعل ذلك بأمان. هذا هو القرار الذي سنصدره هذا الأسبوع، ننظر في البيانات، قبل أن يعرض رئيس الوزراء خارطة الطريق في 22 من هذا الشهر".

وقال هانكوك إن من المتوقع زيادة إمدادات التطعيم مع تسارع وتيرة التصنيع.