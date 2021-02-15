دبلوماسي تركي: بلادنا أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين

أعلن دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، أن بلاده باتت أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير التركي لدى أديس أبابا، يبرق ألب، لوكالة "الأناضول" الرسمية، قبيل زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية الأثيوبي ديميكي ميكونين إلى تركيا.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا وتركيا ارتفع خلال السنتين الأخيرتين بمقدار 200 مليون دولار، ليصل إلى 650 مليون دولار.

وقال ألب إن العلاقات السياسية بين تركيا وإثيوبيا "ممتازة"، الأمر الذي أسهم وفق قوله بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن "السياسة الإنسانية التي تنتهجها كل من إثيوبيا وتركيا قوية، وأنهما شهدتا الكثير من الأحداث فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".

وكشف الدبلوماسي التركي أن نحو 200 شركة تركية تعمل في إثيوبيا وتوظف 30 ألف شخص مواطن من سكان الدولة الإفريقية، معتبرا أن "الاستثمارات التركية جلبت معها تدفق التكنولوجيا والتراكم المعرفي للإثيوبيين".