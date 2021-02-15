أردوغان: الجميع الآن أمام مفترق طريق... إما معنا أو يكون شريكا في الجرائم

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، الغرب بالتراجع عن دعم منظمة "بي كا كا"، مشيرا إلى أن الجميع أمام "مفترق طريق".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر السابع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في ولاية ريزة، شمالي شرق تركيا، إنه يجب على الغرب التراجع عن دعم منظمة "بي كا كا".

وخاطب أردوغان بعض الدول الغربية قائلا: "إن كنتم تريدون استمرار علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجع عن الوقوف بجانب الإرهابيين".

واعتبر أردوغان أن كل من يقدم الدعم لـ"بي كا كا" أو يؤيدها أو يتعاطف معها "يداه معها يداه ملطختان بدماء المواطنين الأتراك الـ13 الذين قُتلوا في غارا"، على حد تعبيره.

ووجه أردوغان اتهامه لجميع منصات التواصل الاجتماعي التي تدعمها وقال: "كافة وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى أجهزة دعائية للمنظمات الإرهابية مسؤولة عن مقتل الأبرياء الـ 13"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | #أردوغان: منذ الآن الجميع أمام مفترق طريق، إما السير جنبا إلى جنب مع تركيا ويتخذ موقفا ضد الإرهاب دون قيد أو شرط، وإما أن يكون شريكا في جرائم المنظمة الإرهابية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2021

وأضاف أردوغان قائلا: "منذ الآن الجميع أمام مفترق طريق، إما السير جنبا إلى جنب مع تركيا ويتخذ موقفا ضد الإرهاب دون قيد أو شرط، وإما أن يكون شريكا في جرائم المنظمة الإرهابية".