شركة روسية تصنع قمرا صناعيا لإيران وتكشف موعد إطلاقه

قال فاليري لابوتين، المصمم العام لشركة "بارل" BARL للأبحاث والإنتاج، التي اتفقت شركتها في عام 2015 مع الإيرانيين على إنشاء مجمع للاستشعار عن بعد للكوكب، إن روسيا ستطلق قمرًا صناعيًا لرصد الأرض لعميل أجنبي في صيف عام 2021.

وقال لابوتين خلال اجتماع مائدة مستديرة في مجلس الاتحاد:

"هذا العام نطلق أول مركبة فضائية تجارية ضمن النظام الفضائي الذي يتم إنشاؤه لعميل أجنبي، والمقرر إطلاقه في صيف عام 2021. هذا سيكون في الربع الثاني".

ووفقا له، فإن هذا الجهاز من الطبقة المتوسطة يزن 650 كغ بدقة 1.1 متر وفترة ضمان 5 سنوات (مع إمكانية التمديد إلى 7 سنوات) لتشغيل الجهاز، وقام العميل الأجنبي، (لم يذكره لابوتين)، بنشر بنية تحتية مستأجرة، واجتاز جميع الاختبارات اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتصنيع عدد من الأجهزة الأخرى للعملاء التجاريين. وأوضح: "في عام 2024، نخطط لتزويد ثلاثة أنظمة فضائية، بما في ذلك أنظمة الفضاء البصرية وأنظمة الرادار. كما نخطط لتقديم نظام اتصالات ساتلي واحد لصالح عميل تجاري في عام 2024".

في عام 2015، في صالون الطيران والفضاء الدولي، تم توقيع عقد لإنشاء مجمع للاستشعار عن بعد للأرض بين الشركة الإيرانية "بنيان دانيش شارغ" (مشغل النظام)، و (VNIIEM) (تطوير قمر صناعي على أساس منصة Canopus المحدثة) و"بارل" حول تكامل ومراجعة البنية التحتية الأرضية لنظام الفضاء الإيراني لاستشعار الأرض عن بعد. وبحسب ما ورد، من المقرر أن يتم الإطلاق على صاروخ سويوز.