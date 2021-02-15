وكالة: إيران تصف محاولة أمريكا الاستيلاء على شحنات النفط "عمل قرصنة"

وصفت إيران، اليوم الاثنين، وبحسب وكالة أمريكية، محاولة حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاستيلاء على مليوني برميل من النفط على متن ناقلة مملوكة لليونان "عملا من أعمال القرصنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، للصحفيين في طهران، اليوم الاثنين، إن "الشحنة تخص القطاع الخاص" دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل، وأردف أنه "من المؤسف أن هذا يحدث في ظل إدارة بايدن"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وتزعم واشنطن أن النفط الخام الموجود على سفينة "أكيلياس" اليونانية تم تصديره سرا من قبل طهران لتجنب العقوبات التجارية الأمريكية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية خلال الشهر الجاري، زعمت من خلالها أن الحرس الثوري الإيراني يخفي مصدر النفط، وجعله يبدو كما لو كان من العراق.

وترسو "أكيلياس" المعروفة باسم "ناقلة النفط الخام الكبيرة جدا" على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة ساحل تكساس بالقرب من هيوستن، وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة "بلومبرغ".

وأمرت وزارة العدل الأمريكية السفينة بالإبحار إلى الولايات المتحدة، قبل أن يخلف بايدن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال بايدن في حملته الرئاسية إنه سيسعى لإعادة التواصل مع إيران وإحياء اتفاق يهدف إلى الحد من أنشطة طهران النووية، ورغم ذلك، قالت إدارته إن التقارب وتخفيف العقوبات "بعيد المنال"، بحسب "بلومبرغ".

وفي الأسبوع الماضي، نفى نائب وزير النفط الإيراني أي معرفة بالسفينة التي ترفع علم ليبيريا.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة عليها، فقد زادت إيران من صادرات النفط في الأشهر الأخيرة، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من المستويات منذ أوائل عام 2018، عندما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي.